فحص 42 ألف طالب حتى الآن بحملة فيروس "سي" بجامعة عين شمس

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أطلقت جامعة عين شمس حملة على مستوى مختلف الكليات للقضاء على فيروس سى تحت شعار "اعرف- اختبر- عالج"، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب وبتنظيم من قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وانطلقت حملة جامعة عين شمس "اعرف- اختبر- عالج" للقضاء على فيروس سى من كليتى الهندسة والبنات، ومقرر أن تستمر حتى 14 يناير المقبل لتغطى مختلف كليات الجامعة ويشارك فيها فريق من المتطوعين من طلاب وطالبات الجامعة.



وتتضمن الحملة إجراء تحاليل مجانًا للكشف عن الفيروس من خلال عربات متنقلة بالكليات المستهدفة، وعقد محاضرات توعوية يلقيها أعضاء من هيئة تدريس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ومركز علاج الفيروسات الكبدية، إلى جانب عمل مسابقات وتوزيع جوائز ضمن فعاليات الحملة، أيضًا توزيع منشورات للتوعية، وعرض فيديو نفذته وحدة التعليم الإلكترونى بكلية الطب.



وحملة "اعرف-اختبر-عالج" ليست الأولى من نوعها ولكنها تأتى استكمالًا لحملات سابقة ضمن خطة الجامعة للقضاء على فيروس سى، بعد عمل مسح طبى لجميع طلاب الفرقة الأولى وموظفى الكلية والمستشفيات الجامعية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وتوفير العلاج للمصابين.



وعن خطة الجامعة للقضاء على فيروس سى، كشف الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من مسح شامل لفيروس سى لحوالى 42 ألف طالب من طلاب الفرقة الأولى بمختلف الكليات بالجامعة مع بداية العام الدراسى.



وقال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، أنه تبقى حوالى 150 ألف طالب مستهدفين خلال الحملة بصدد عمل مسح شامل لهم لفيروس سى، لافتا إلى أن هناك حوالى 14 ألف عضو هيئة تدريس و18 ألف موظف وعامل الجامعة سيكونوا ضمن خطة الحملة أيضًا.



وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع، إلى أن الجامعة تستهدف أيضًا ضمن خطتها القضاء على قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس السيسى، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته بالفيروس.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن فيروس سى أصبح مرضًا يمكن التغلب عليه حيث تصل نسب الشفاء منه إلى 95%، مشيدًا بجهود الدولة فى القضاء عليه، لافتًا إلى أن مصر استطاعت علاج 2 مليون مصاب بالفيروس من إجمالى 3 ملايين مصاب على مستوى العالم، كما استطاعت الدولة توفير العلاج بتكلفة بسيطة غير مسبوقة على مستوى العالم نتيجة قيام 13 شركة أدوية مصرية بإنتاج مثيل للدواء.



وكشفت الدكتورة مها الجعفرى رئيس ومنسق الحملة، أن الحملة تستهدف الطلاب والعاملين بالجامعة والاعتماد عليهم فى نقل هذه التوعية إلى نطاق أكبر أى أسرهم والمحيطين بهم، مشيرة إلى أن الحملة ستتواجد فى 12 كلية بالجامعة؛ هى كليات "الهندسة، التربية، البنات، الآداب، الحقوق، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الألسن، العلوم، الصيدلة، وطب الأسنان"، على أن تتواجد بكل كلية لمدة ثلاثة أيام على مدار مدة الحملة.



وقالت الدكتورة أمانى مختار المنسق المساعد للحملة، فى تصريحات خاصة صحفية، إن الفيروس الكبدى سى يطلق عليه العدوى الصامتة، حيث إنه تتم الإصابة دون ظهور أعراض تستدعى الفحص الطبى على الشخص المصاب، كما ينتقل الفيروس من مريض لآخر نتيجة الممارسات الخاطئة التى قد لا يدرك البعض مدى خطورتها.



وأشارت المنسق المساعد للحملة بجامعة عين شمس، أن الحملة انطلقت بكليتى الهندسة والبنات، لافتة إلى أن الحملة تتضمن إجراء تحاليل مجانًا للكشف عن الفيروس من خلال عربات متنقلة بالكليات المستهدفة، وعقد محاضرات توعوية يلقيها أعضاء من هيئة تدريس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ومركز علاج الفيروسات الكبدية، إلى جانب عمل مسابقات وتوزيع جوائز ضمن فعاليات الحملة، أيضًا توزيع منشورات للتوعية، وعرض فيديو نفذته وحدة التعليم الإلكترونى بكلية الطب.