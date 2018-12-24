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روان بن حسين ترد على اتهامها بغسيل الأموال

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:11 م
روان بن حسين ترد على اتهامها بغسيل الأموال
روان بن حسين
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الفجر الفني
 
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ردت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين،​ بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نافية كل الاتهامات التي وجهت لها بجمع أموالهم عبر "غسيل الأموال".

وقالت في الفيديو التالي: "هقول شيء وما تفهموني غلط، لما شفت إن غسيل الأموال بيفتح بيوت ويشتري شقق وسيارات وساعات قررت إني أغسل".

وأضافت روان بن حسين: "أنا أعمل دعاية واحدة في الشهر وأبيع أحمر شفاه عشان أغطي إيجار بيتي لذا قررت أغسل عطوني فلوس الغسلة بسرعة".

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