روان بن حسين ترد على اتهامها بغسيل الأموال

ردت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين،​ بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نافية كل الاتهامات التي وجهت لها بجمع أموالهم عبر "غسيل الأموال".

وقالت في الفيديو التالي: "هقول شيء وما تفهموني غلط، لما شفت إن غسيل الأموال بيفتح بيوت ويشتري شقق وسيارات وساعات قررت إني أغسل". وأضافت روان بن حسين: "أنا أعمل دعاية واحدة في الشهر وأبيع أحمر شفاه عشان أغطي إيجار بيتي لذا قررت أغسل عطوني فلوس الغسلة بسرعة".