روان بن حسين ترد على اتهامها بغسيل الأموال
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:11 م
الفجر الفني
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ردت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نافية كل الاتهامات التي وجهت لها بجمع أموالهم عبر "غسيل الأموال".
وقالت في الفيديو التالي: "هقول شيء وما تفهموني غلط، لما شفت إن غسيل الأموال بيفتح بيوت ويشتري شقق وسيارات وساعات قررت إني أغسل".
وأضافت روان بن حسين: "أنا أعمل دعاية واحدة في الشهر وأبيع أحمر شفاه عشان أغطي إيجار بيتي لذا قررت أغسل عطوني فلوس الغسلة بسرعة".
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