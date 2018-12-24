سعر الدولار يستقر امام الجنيه خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الاثنين 24/12/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الاثنين 24/12/2018، ليصبح هناك تباين بين البنوك في سعر الدولار الامريكى، وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.85 جنيها للشراء ، و17.97 جنيها للبيع، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار العالمي





تعافي سعر الدولار الأمريكي، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن جانب أخر تراجعت أسعار الذهب، وقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، لتتراوح بين 2.25% إلى 2.5%.





سعر الدولار في السوق السوداء





سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها.





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع





احتياطات النقد الاجنبي في مصر





حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .

وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .



