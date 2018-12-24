يواصل سعر الريال السعودى استقراره خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 24/12/2018، و يتحرك سعر الريال السعودي في السوق المصري بحجم الطلب على الريال السعودي ليرتفع مع اقتراب مواسم العمرة التى تشهد اقبال وارتفاعه الأكبر يتواكب مع موسم الحج.





ويستقر اعلى سعر للريال السعودى في بنك اتش اس بي سي اليوم، ويستقر ايضا سعر صرف الريال السعودى في السوق السوداء، وتنشر بوابة الفجر من خلال التقرير الآتى أسعار صرف الريال السعودى في بعض البنوك الكبرى في مصر وأعلى سعر لشراء الريال واقل سعر للبيع خلال تعاملات اليوم





اعلى سعر للريال السعودى

استقر سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزى خلال التعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد اتش اس بي سي.





سعر الريال السعودى في السوق السوداء





واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع.



اسعار الريال السعودى في مصر





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى





4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك مصر





4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى





4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم 24-12-2018 في البنوك والسوق السوداء والعملة السعودية تواصل الاستقرار



