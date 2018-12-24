الأهلي يفاوض نجم الريان القطري

دخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحمد عبدالمقصود لاعب وسط الريان القطري، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويرغب الأهلي، في الحصول على توقيع اللاعب وتدعيم صفوفه خلال الموسم الجاري، تجنبًا لفشل صفقة حمدي فتحي لاعب إنبي، بسبب المغالاة المادية.





وطلب النادي الأهلي، بشكل رسمي التعاقد مع فتحي، ولكن الفريق البترولي طلب الحصول على ثلاثة لاعبين بالإضافة مقابل مادي.





وكان عبدالمقصود، قاب قوسين أو أدنى، من الانضمام لصفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وقتها، وتجديد اللاعب على عقوده مع الريان القطري لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





ويسعى مسؤولو الأهلي، لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن اللاعب سيتم قيده مصريًا لحمله الجنسية المصرية، وهو ما يعزز فرص تواجده بالقلعة الحمراء بالعام الجديد.





ويُعد عبدالمقصود، ناشئ من ناشئين الأهلي، ولعب في أكبر الأندية مثل القادسية والسد والدحيل والأهلي والعربي وأم صلال ولخويا وحاليًّا في الريان القطري.





وشارك عبدالمقصود، هذا الموسم في 14 مباراة، وخاض مع منتخب قطر أكثر من 50 مباراة دولية، وتم اختياره ضمن تشكيلة الأفضل في قطر الموسم الماضي



