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هشام إبراهيم: ما نفذته الدولة من مشروعات مبشر.. ونحتاج إلى مساعدة رجال الأعمال

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:08 م
هشام إبراهيم: ما نفذته الدولة من مشروعات مبشر.. ونحتاج إلى مساعدة رجال الأعمال
الدكتور هشام إبراهيم
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن افتتاح 3116 مصنع منذ 2016 وحتى الآن، باجمالي تكلفة استثمارية بلغت 73 مليار جنيه، يؤكد اهتمام الدولة بكافة محاور الإصلاح.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الإثنين، إلى أن حجم ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة الأخيرة مبشر، ولكن نحتاج إلى ضخ استثمارات أكبر، لافتا إلى أن الدولة قامت بمجهود كبير في تحسين البنية الأساسية.

ولفت إلى أن الدولة في حاجة إلى مساعدة رجال قطاع الأعمال الخاص، من خلال ضخ استثمارات جديدة.
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