ابنة فيفي عبده تعلق على قرار عودة والدتها للرقص
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:05 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
علقت الممثلة عزة مجاهد على قرار والدتها الفنانة فيفي عبده بعودتها للرقص مجدداً، وقالت في تصريحات صحفية أن هذا القرار هو قرار والدتها وهي لم تستشر أحد.
وأضافت عزة، في تصريحاتها: "فيفي عبده مش محتاجة حد يشجعها الناس كلها شجعتها على انستجرام للعودة".
من جهة أخرى، أكدت فيفي عبده أنها لم تعتزل الرقص في يوم من الأيام، وأن قرار عودتها للساحة جاء بسبب مطالبة محبيها لها بالعودة، إلى جانب نسبة المشاهدة الخاصة بمقاطع الرقص التي تنشرها على انستقرام.
فيفي عبده شددت على أنها لن تحيي الكثير من الحفلات، ولكنها سترقص في الحفلات الهامة فقط، وسيكون أول حفل لها في رأس السنة.
كما أكدت على أنها تشعر الآن بالحاجة للرقص أمام الجمهور، خاصة وأنها ابتعدت عن مجالها الأساسي عدة سنوات بسبب انشغالها بالمشاركة في الأعمال الفنية وتقديم البرامج.
Advertisements