ابنة فيفي عبده تعلق على قرار عودة والدتها للرقص

علقت الممثلة ​عزة مجاهد​ على قرار والدتها الفنانة ​فيفي عبده​ بعودتها للرقص مجدداً، وقالت في تصريحات صحفية أن هذا القرار هو قرار والدتها وهي لم تستشر أحد.





وأضافت عزة، في تصريحاتها: "فيفي عبده مش محتاجة حد يشجعها الناس كلها شجعتها على انستجرام للعودة".



