أول رد من بسمة بوسيل على تصريحات حبيبة تامر حسني السابقة

فيما لا يزال حديث الفنانة جليلة عن علاقتها بمصممة الازياء بسمة بوسيل والحملة التي تقوم بها ضدها يشغل مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت الاخيرة على تجاهل الامر بشكل كامل.

وشاركت بوسيل متابعيها على تطبيق "انستجرام" بمجموعة من الصور من احتفالها بالميلاد المجيد، حيث ارتدت كنزة صوفية كتبت عليها كلمات طريفة وخلفها شجرة الميلاد، ولفتت الانظار بسرعتها في استعادة وزنها الطبيعي ورشاقتها بعد فترة قليلة من انجابها طفلها الثالث من النجم المصري تامر حسني.





كذلك قامت بوسيل بنشر صورة ليدها، وفوقها صورة لاصقة صغيرة، وكتبت عليها: "أمايا وضعت لي هذه الصورة وقالت لي انني بنت جيدة".



