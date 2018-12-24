أول رد من بسمة بوسيل على تصريحات حبيبة تامر حسني السابقة
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
فيما لا يزال حديث الفنانة جليلة عن علاقتها بمصممة الازياء بسمة بوسيل والحملة التي تقوم بها ضدها يشغل مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت الاخيرة على تجاهل الامر بشكل كامل.
وشاركت بوسيل متابعيها على تطبيق "انستجرام" بمجموعة من الصور من احتفالها بالميلاد المجيد، حيث ارتدت كنزة صوفية كتبت عليها كلمات طريفة وخلفها شجرة الميلاد، ولفتت الانظار بسرعتها في استعادة وزنها الطبيعي ورشاقتها بعد فترة قليلة من انجابها طفلها الثالث من النجم المصري تامر حسني.
كذلك قامت بوسيل بنشر صورة ليدها، وفوقها صورة لاصقة صغيرة، وكتبت عليها: "أمايا وضعت لي هذه الصورة وقالت لي انني بنت جيدة".
ونشرت أيضاً صورة رسمتها ابنتها لافراد العائلة، بطريقة طفولية تظهر فيها بوسيل وهي تحمل ابنها آدم، وبقربها رسم لحسني ومعه طفلتان.
وأثارت الصور جدلاً واسعاً بين المتابعين، ونالت اعجاب محبي النجم المصري، في حين رأى البعض أن الصور محاولة من بوسيل لتجاهل ما نشر عن علاقة جليلة بزوجها، من خلال محاولتها إظهار التوافق والراحة التي تعيش بها مع عائلتها.
وكانت جليلة أثارت ضجة كبيرة خلال مشاركتها مع الاعلامية مي العيدان وتحدثت خلالها عن بوسيل دون أن تذكر اسمها، لافتة الى انها تشن عليها حملة على السوشيال ميديا لتشويه صورتها.
المزيد عن: حبيبة تامر حسني تامر حسني بسمة بوسيل وتامر حسني بسمة بوسيل
Advertisements