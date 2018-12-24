الليلة.. مدحت شلبي ضيف "مساء dmc"

يحل الليلة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc".

حيث يدور الحوار عن العديد من الأسرار في حياة أشهر معلق كروى في مصر، وأطرف التعليقات التي ارتبط بها مع الجمهور، وبداية مشواره الطويل في عالم كرة القدم والتعليق الرياضي، والحديث عن وجهته القادمة في الفضائيات الرياضية، ورؤيته لمستقبل الكرة المصرية في 2019.

يذاع البرنامج في التاسعة مساء على قناة dmc.