مبيعات الأجانب و العرب تهبط بالبورصة 1.18% بمنتصف التعاملات





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية منتصف خلال جلسة اليوم الأثنين ، مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب، في وفي غياب المحفزات المحلية التى تشجع علي ضخ سيولة جديدة





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 6.3 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 731.3 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 737,67 مليار جنيه بالجلسة السابقة





وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12794.89 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 673.26نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29% محققا مستوى 1679.51نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية نحو 96,365 مليون ، من خلال تداول 24.2 مليون سهم، بتنفيذ 3.6 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 117 شركة مقيدة، ارتفع منها 10سهمًا، وتراجعت أسعار 57 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 50 سهمًا أخرى.





اما عن اتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بنحو 7.6مليون جنيه، بنسبة استحواذ 81.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 151,8 الف جنيه، و 2.4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 1.3% 6.3% من التداولات.





واستهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 4 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 733.6 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 737,67 مليار جنيه بالجلسة السابقة





شهدت البورصة المصرية تراجع جماعي لمؤشراتها بختام جلسة أمس ، الأحد، أول أيام الأسبوع مضغوطة بمبيعات الأجانب ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 7.3 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 737,67 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وتوقع المحللون، ان تشهد جلسة اليوم ارتدادا من مشتريات مصرية وعربية بالتزامن مع استقرار الاسهم عند مستويات دعومها ليستقر السوق فوق مستوى 13000 نقطة مرة أخرى.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية أمس، نحو 398,26 مليون، من خلال تداول 100.3 مليون سهم، بتنفيذ 16.1 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 22سهمًا، وتراجعت أسعار 113 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا أخرى.











