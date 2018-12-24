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"صوت العرب" تحتفل بذكرى فريد الأطرش الأربعاء المقبل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:00 م
صوت العرب تحتفل بذكرى فريد الأطرش الأربعاء المقبل
فريد الاطرش
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الفجر الفني
 
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تحتفل شبكة "صوت العرب" بذكرى الموسيقار فريد الأطرش، يوم الأربعاء المقبل، من خلال احتفالية برامجية علي مدار يوم الاحتفال وتشمل مجموعة من الفترات والبرامج منها فترة "صباح الخير يا عرب"، وحديث عن محطات حياته وأعماله الغنائية التي تمثل فترات مختلفة.

يعقبه فترة "أنا وأنت والمستمع ثالثنا"، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وذلك حول أغاني وذكريات فريد الأطرش، ثم استعراض ثنائيات فريد وسامية جمال وشادية وصباح.

ويُقدم برنامج "أغاني وعجباني" الأغاني الوطنية لفريد الأطرش، بالإضافة إلى ألحانه لغيره من المطربين والمطربات، والحديث عن أعماله السينمائية وأفلام الاستعراضية، لتختتم الاحتفالية بفيلم "أنت حبيبي".

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