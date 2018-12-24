معهد الرصد الجوي: دخول 'الليالي البيض' يوم غد وارتفاع درجات الحرارة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، بأن الأجواء ستتواصل بنفس المُواصفات تقريبا باستثناء النشاط النسبي للرياح الغربية قرب السواحل.





كما أكد المعهد على أن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب شمال البلاد، داعيا إلى توقي الحذر مع اليقظة المطلوبة بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالسواحل الشمالية، وقليل الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.



