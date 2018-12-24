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معهد الرصد الجوي: دخول 'الليالي البيض' يوم غد وارتفاع درجات الحرارة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:52 ص
معهد الرصد الجوي: دخول 'الليالي البيض' يوم غد وارتفاع درجات الحرارة
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مروى الجلاصي
 
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أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، بأن الأجواء ستتواصل بنفس المُواصفات تقريبا باستثناء النشاط النسبي للرياح الغربية قرب السواحل.

كما أكد المعهد على أن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب شمال البلاد، داعيا إلى توقي الحذر مع اليقظة المطلوبة بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالسواحل الشمالية، وقليل الإضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

أما درجات الحرارة، فقد توقع معهد الرصد تسجيل ارتفاع طفيف في الحرارة القصوى لهذا اليوم، مشيرا في الآن ذاته إلى دخول ما يسمى بـ 'الليالي البيض' يوم غد الثلاثاء 25 ديسمبر 2018.
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