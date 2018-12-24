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الليلة.. عمرو عبد الحميد يناقش "احتفالية ذوي الإعاقة" على قناة TeN

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:58 ص
الليلة.. عمرو عبد الحميد يناقش احتفالية ذوي الإعاقة على قناة TeN
عمرو عبدالحميد
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الفجر الفني
 
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يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف"، وذلك خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "رأي عام" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" في الساعة الثامنة مساءً.

ويتحدث "عبد الحميد" خلال الحوار، عن الدور الرئاسي تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبني سياسة الاستثمار في بناء الإنسان، كما يرصد جهود الدولة تجاههم على مدار عام 2018.

وفي فقرة أخرى، يحل مع الصحفيِ الألماني قسطنطين شرايبر، ضيفًا على مقدم "رأي عام"، للحديث عن كتاب "داخل الإسلام"، الذي أحدث جدلًا واسعًا داخل ألمانيا، وهل خطب الجمعة هناك تُمثل الصورة الوحيدة للإسلام؟.

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