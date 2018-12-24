عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة أحمد الصالح

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة لعدم الفريق الأول بداية من يناير المقبل.





ووصلت المفاوضات بين مسئولو النادي الأهلي والنادي اللبناني إلى مرحلة متقدمة، حيث من المنتظر أن يتم الاتصال إلى اتفاق رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لضم مدافع منتخب سوريا.





ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية للمنافسة على البطولات التي يشارك فيها وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، والتي خسر لقبها في أخر نسختين.





وكان الأهلي قد أعلن رسميا التعاقد مع 3 لاعبين لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل، وهم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وجيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي.





الأهلي ينهي صفقة محمود مرعي





أنهى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مسؤولي وادي دجلة صفقة محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للانضمام إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونجح عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، في التوصل إلى اتفاق مع مسئولو وادي دجلة لانتقال مرعي لصفوف القلعة الحمراء، لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 15 مليون جنيه، وذلك عقب الجلسة التي عقدها معهم أمس.

ووقع مرعي على عقود انتقاله للأهلي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا غدا الثلاثاء.

وسيكون مرعي صاحب الـ20 عاما الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها الأهلي لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل، بعدما ضم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي.



