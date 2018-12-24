بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.. تعرف على أبرز محطات "السادات" (انفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، حول أبرز محطات الرئيس الراحل أنور السادات بمناسبة مرور ١٠٠ عام على ميلاده.





وأوضح الانفوجراف أن أنور السادات ولد في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية وتخرج نمن الأكاديمية العسكرية عام 1938، وانضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة على حكم ملك البلاد وقتها فاروق الأول في عام 1952، وتقلد عدة مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين مثل منصب وزير دولة في سبتمبر 1954، ورئيسًا لمجلس الأمة من 21-7-1960 إلي 27-9-1961، ورئيسًا لمجلس للأمة للفترة الثانية من 29-3-1964 إلى 12-11-1968، كما اختاره جمال عبد الناصر نائبًا له حتى وفاته يوم 28 سبتمبر 1970.





عمل السادات على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل إثر النكسة في حرب 1967 حيث تمكن بإدارته من هزيمتها بعد ثلاث سنوات من بداية حكمه في حرب أكتوبر 1973.





حصل السادات عام 1978 على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، إثر توقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد،عام ١٩٧٩ وتم استرجاع شبة جزيرة سيناء عام ١٩٨٢، وتم اغتياله في يوم 6 أكتوبر 1981أثناء عرض عسكري احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر.



