"متحدي الإعاقة": القانون الجديد من أفضل القوانين على مستوى العالم

هنأ أبواليزيد رزق أحمد، المنسق العام لروابط متحدي الإعاقة، متحدي الإعاقة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل نهاية 2018، مشيرًا إلى أنه من أفضل القوانين الموجودة على مستوى العالم، حيث أنه يضمن 100 حق لمتحدي الإعاقة.





وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن 2018 ليست نهاية الاهتمام بذوي الإعاقة بل هي ضربة البداية بمتحدي الإعاقة، منوها بأنه قبل قرار الرئيس السيسي باعتبار سنة 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة كان ينظر لهم بشفقة وإحسان أما الآن ينظر إليهم من منظور حقوقي لهم حقوق وعليهم واجبات.





وأضاف، "أصبح لنا حقوق كثيرة، وماشين على الطريق السليم"، متوجها بالشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه بذوي القدرات الخاصة، متمنيا أن تسير الحكومة على نهج الرئيس.



