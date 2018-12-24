أحرونوت: وفد مصري يصل غزة اليوم لوقف التصعيد مع إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، أنّه من المتوقع أن يصل وفد من كبار مسئولي المخابرات المصرية إلى قطاع غزة اليوم الإثنين من أجل تجنب تصعيد آخر بين حركة حماس فى قطاع غزة وإسرائيل.





ويأتى ذلك عقب استشهاد أربعة متظاهرين فلسطينيين كان قد أطلق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مظاهرات يوم الجمعة الماضي، ووسط الدعوة لاستمرار المسيرات الحدودية الجمعة المقبلة.