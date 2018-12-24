ننشر اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الاثنين 24-12-2018 العملة تواصل الاستقرار وتحديث جديد لاعلى سعر
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:52 ص
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استقر سعر صرف الدولار في مصر اليوم الاثنين 24-12-2018 في البنوك الحكومية والخاصة حالة الاستقرار التي يعيشها خلال تعاملات الفترة الماضية، وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم خدمة اقتصادية متكاملة للقارئ تقدم تحديث مستمر لأسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية اليوم الاثنين 24-12-2018 وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الدولار في البنوك الحكومية في مصر
استقر سعر الدولار في البنك الاهلى خلال بداية التعاملات الصباحية حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.78 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.88 جنيها مصريا للشراء، وواصل الدولار استقراره في البنك المركزى المصري اليوم الاثنين 24-12-2018، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.85 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.97 جنيها مصريا للشراء، كما وصل الدولار حالة الاستقرار في بنك مصر احد اكبر البنوك الحكومية حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.79 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.89 جنيها مصريا للشراء.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم 24-12-2018
-يواصل سعر الدولار الامريكي استقراره في بنك كريدى اجريكول حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.86 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.96 جنيها مصريا للشراء، وفي البنك العربي الافريقي يواصل الدولار استقراره اليوم 24-12-2018 ، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 17.85 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.95 جنيها مصريا للشراء، ويعتبر البنك التجارى الدولى من اشهر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرفي وسجل سعر الدولار الأمريكي فيه 17.86 جنيها مصريا للبيع، مقابل 17.96 جنيها مصريا للشراء.
تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار العملات الاجنبية
قبل اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016 تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين البنوك البنوك الرسمية والسوق السوداء، أما بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي زقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ليخضع الدولار لقواعد العرض والطلب في السوق مما تسبب في استقرار الدولار في مصر.
ننشر اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الاثنين 24-12-2018 العملة تواصل الاستقرار وتحديث جديد لاعلى سعر
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