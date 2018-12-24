عاجل.. محمد صلاح يخطف الأنظار في مظاهرات لبنان (صور)

أثار شبيه النجم المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل في التظاهرات التي تشهدها لبنان في ساحة التظاهرة وسط بيروت.





ونشر نشطاء لبنانيون صورا لشاب شبيه المصري محمد صلاح نجم ليفربول، يرتدي سترة صفراء وكمامة ويشارك في التظاهرات.





وعلق نشطاء على الصورة: "وهيدا محمد صلاح اجا ليتظاهر معكم ،الله عليك يا فخر الامة العربية. #محمد_صلاح".





ورفع أحد المتظاهرين لافتة مكتوب عليها: "تعلموا التواضع من محمد صلاح، الله عليك يافخر العرب".





واحتشد مئات المحتجين، في مظاهرة بوسط بيروت، وعبروا عن غضبهم عن الحكومة، بسبب الفساد وعدم تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات العامة في مايو وعلى الأوضاع الاقتصادية المتردية.











