الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في دوري السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.





وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الفريق للظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز قبل مباراة العودة التي تقام غدا الثلاثاء.





وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا مساء السبت؛ استعدادا للمباراتين في ظل رغبة الجهاز الفني توفير الأجواء المناسبة للاعبين؛ من أجل التتويج باللقب.





الأهلي يتحدى الاتحاد السكندري في دوري المرتبط للسلة





يخوض فريق الناشئين 16 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين عندما يواجه نظيره فريق الاتحاد السكندري في مباراة ذهاب نهائي دوري المرتبط للمحترفين.





وتنطلق المباراة في الواحدة والنصف ظهر اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتمثل نتيجتها أهمية كبيرة قبل لقاء العودة غدا إلى جانب تأثيرها مع الفريق الأول.





وحرص أحمد الجارحي، مدرب الفريق على تجهيز اللاعبين من خلال مران قوي أمس، إلى جانب محاضرة فنية؛ للتأكيد على أهمية التحلي بالروح القتالية وتحقيق الفوز خلال المباراة.



