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أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. نحاتة المنيا تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
ناحتة المنيا مع تمثال عادل أدهم
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شيماء الشاهيني
 
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تألقت الفنانة مي عبدالله الشهيرة بنحاتة المنيا، في نحت تماثيل جديدة لنجوم الفن الجميل أبرزهم الفنان يحيي الفخراني وكوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالفتاح القصري، ومحمود عبدالعزيز، وعلاء ولي الدين.

واحتضن جاليري مصر بالزمالك، أمس فعاليات حفل افتتاح معرض "تياترو"، للفنانة مي عبدالله، الشهيرة بـ"نحاتة المنيا"، وذلك وسط حضور حاشد من الإعلاميين، ونجوم الحركة التشكيلية المصرية، تقدمهم كل من، د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و د.عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.


أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
المزيد عن: نحاتة المنيا مي عبدالله فن عبدالفتاح القصري عادل أدهم
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