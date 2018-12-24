أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:46 ص
شيماء الشاهيني
Advertisements
Advertisements
تألقت الفنانة مي عبدالله الشهيرة بنحاتة المنيا، في نحت تماثيل جديدة لنجوم الفن الجميل أبرزهم الفنان يحيي الفخراني وكوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالفتاح القصري، ومحمود عبدالعزيز، وعلاء ولي الدين.
واحتضن جاليري مصر بالزمالك، أمس فعاليات حفل افتتاح معرض "تياترو"، للفنانة مي عبدالله، الشهيرة بـ"نحاتة المنيا"، وذلك وسط حضور حاشد من الإعلاميين، ونجوم الحركة التشكيلية المصرية، تقدمهم كل من، د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و د.عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.
واحتضن جاليري مصر بالزمالك، أمس فعاليات حفل افتتاح معرض "تياترو"، للفنانة مي عبدالله، الشهيرة بـ"نحاتة المنيا"، وذلك وسط حضور حاشد من الإعلاميين، ونجوم الحركة التشكيلية المصرية، تقدمهم كل من، د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و د.عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.
المزيد عن: نحاتة المنيا مي عبدالله فن عبدالفتاح القصري عادل أدهم
Advertisements