أبرزهم عمر الشريف ويحيي الفخراني.. "نحاتة المنيا" تُبدع في نحت تماثيل لنجوم الفن (صور)

واحتضن جاليري مصر بالزمالك، أمس فعاليات حفل افتتاح معرض "تياترو"، للفنانة مي عبدالله، الشهيرة بـ"نحاتة المنيا"، وذلك وسط حضور حاشد من الإعلاميين، ونجوم الحركة التشكيلية المصرية، تقدمهم كل من، د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و د.عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق.





