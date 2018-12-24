ضبط مقاول وربة منزل هاربين من أحكام قضائية بالقاهرة

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط محكوم عليهما هاربين في قضايا مبانٍ.



وتمكنت مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط "يحيى. س. ع"، سن 47، مقاول، ومقيم بدائرة القسم (مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية "مبانٍ" والمقضي عليه فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 1096644 جنيها).



وكما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط "منال. أ. ج" سن 53 ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم (مصرية وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية)، مطلوب التنفيذ عليها في حكمين قضائيين صادرين ضدها في قضيتى مبانٍ، والمقضي عليها فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 26 ألف جنيه).



وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة.

