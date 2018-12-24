"دونجا" الزمالك على أعتاب الإسماعيلي

توصل محمود عبد العاطي دونجا لاتفاق نهائي مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، للانتقال إلى فريق الدراويش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقام اللاعب بالاتفاق مع مسؤولي الأصفر على كل الأمور المادية الخاصة بفترة الإعارة حتى نهاية الموسم، ليتبقى اتفاق مسؤولي الناديين على إعارة اللاعب بشكل رسمي.





وخرج دونجا من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يشارك مع الابيض إلا في دقائق معدودة.





الزمالك أول فريق مصري يخسر أمام الأندية التشادية





خسر الزمالك أمام مضيفه القطن التشادي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "إدريس محمد أويا"، في إياب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ولكنه تأهل لدور الـ32 "مكرر" مستفيدًا من فوزه الكاسح في لقاء الذهاب بنتيجة 7/0.





وتعتبر خسارة الزمالك أمام القطن التشادي اليوم بهدفين دون رد، هي الهزيمة الأولي لفريقًا مصريًا أمام أندية تشاد في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية.





وتقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها التشادية في 6 مباريات بالبطولات الإفريقية المختلفة، فازت أندية مصر في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، قبل أن يتلقي الزمالك أول هزيمة أمام أندية تشاد مساء اليوم بهدفين دون رد في إياب دور الـ32 الأول بالكونفيدرالية.



