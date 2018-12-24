شاهد.. ماذا قالت الصحف الأمريكية عن بطل مسلسل قيامة أرطغرل (صور)

نال النجم التركي أنجيم ألتان دوزيتان، بطل المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، على شهرة كبيرة لا سيما في تركيا والوطن العربي فقط، ولكن بات حديث الصحف الأجنبية وتحديدا الأمريكية، ووصل الأمر إلى تشبيهه بمارلون براندو.

وجاء هذا التشبيه خلال حوار تلفزيوني لصالح قناة "NY1 Noticias" أجرته المذيعة الأمريكية أدريانا آريستيزابل مع أنجين ألتان بعد أن ذاع صيت مسلسله قيامة أرطغرل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح بطله صاحب شعبية كبيرة فيها.

الموسم الخامس

يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته و أبنائه الثلاثة و ينصب نفسه كسيد للمنطقة بصفته أمير القبائل ، حيث يقوم بإحياء أهل سوغوت و حمايتهم من بطش المغول كما ارتبط به أهل سوغوت المسيحيين و دخلوا تحت سيادته مع بنائه نظاما اقتصاديا و اجتماعيا صارما يقوم على العدل و إغاثة المظلوم لأكثر من 10 سنوات . وفي ظل كل هذا تظهر شخصية "دراغوس" الذي يتنكر في زي طارق للأجراس و يقوم بإنشاء منظمة سرية من مجموعة من الجنود الصليبيين تهدف الى القضاء على أرطغرل و قبيلته و استعادة أراضي سوغوت . كما تظهر شخصية نسائية باسم "إلبيلجي" تنتسب إلى قبيلة أومور التي تم تكليفها بجمع الضرائب بدلا عن أمير القبائل أرطغرل و انتقاما منه على قطعه ليد قائد دورية المغول الذي داهم قبيلته و حاول الاعتداء على هذه المرأة التي تم استضافتها في القبيلة مكافأة لها على إنقاذها لابن أرطغرل الأصغر "عثمان" الذي استطاع رغم صغر سنه إنقاذ أسرة "تيوكليس" المسيحية التي كان جنود "دراغوس" قد قاموا باختطافهم وحاولوا أخذهم إلى قائدهم .





و في هذه الأثناء يقوم رجال اللحى البيضاء بضم أرطغرل كواحد منهم ، ويقوم بالسعي وراء صندوق سري كان قد خبأه السلطان المغتال علاء الدين كيكوبات يحتوي على خطة سرية للتخلص من المغول و بطشهم .





بداية مسلسل ارطغرل

بدأ فريق العمل تحضيراته في شهر مايو 2014، وخضع الممثلون فيها لدورات تأهيلية وتدريبية في الفروسية وركوب الخيل والنبال ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر تحت إشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال من كازاخستان بمعهد "جنكيز خان". وتم شراء الخيول خصيصا للمسلسل، 25 حصانا، وتدريبهم تدريبا خاصا على الحركات.



