سدد له 4 طعنات.. حبس قاتل صديقه في أبو النمرس

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أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل صديقه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان أدلى المتهم بقتل زميله بـ 4 طعنات بصدره، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بارتكاب الجريمة بعد نشوب مشاجرة بينهما، مشيرًا أنه كان صديقه، ويعمل معه في جمع الكراتين وبيعها، وأنه لم يقصد قتله.



وأضاف خلال التحقيقات أنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب وجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته، وفر هاربا خارج المركز، حتى تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، واقتياده لمركز شرطة أبو النمرس.



وتمكن رجال مباحث مركز أبو النمرس من القبض على المتهم بقتل صديقه بعد نشوب مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وكشفت تحقيقات رجال مباحث مركز أبو النمرس عن تفاصيل قتل عامل على يد صديقه، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وتبين أنهما يعملان في جمع الكراتين، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض سكين، مسددا له 4 طعنات نافذة إحداهم بصدره من الجهة اليسرى أعلى القلب، وأودت بحياته في الحال، وفر هاربا.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، بنشوب مشاجرة ووجود متوفي، بقرية المنوات بدائرة المركز.



وانتقل المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين "ناصر. م"، 28 سنة، و"إسلام.ع"، 23 سنة، ويعملان في جمع الكراتين، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها الأخير على الأول بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له 4 طعنات، حتى أسقطه قتيلًا، وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

