الديوان الملكي: نجاح عملية فصل التوأم السيامي بمركز الملك سلمان للإغاثة





قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "أنيشيا وملينيز".وثمّن الدكتور عبدالله الربيعة هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من القيادة الرشيدة، التي دأبت على العمل الإنساني النبيل في أرجاء المعمورة.وقال الربيعة، إن "هذا البرنامج الإنساني خدم العديد من الدول في العالم، وسجلت المملكة اليوم، نجاح العملية رقم 47 في برنامج فصل التوائم"، رافعًا أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ما يبذلانه من دعم مستمر ومشهود للقطاع الصحي في المملكة، الأمر الذي جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة بهذا الشأن، وعلى الرعاية السامية لبرنامج فصل التوائم.من جانبها، عبرت والدة الطفلتين "أنيشيا" و"ملينيز" جونيسيا جوفيتوس، عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على إتاحة الفرصة لتلقي ابنتيها العناية والاهتمام والرعاية، كما قدمت شكرها للدكتور عبدالله الربيعة وللفريق الطبي.وكانت العملية قد انطلقت في الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، واستغرقت 13 ساعة، ونفذت عبر تسع مراحل بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة و33 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.وقد تمت العملية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بنقل الطفلتين من تنزانيا إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية والقيام بما يلزم لإتمام عملية الفصل.