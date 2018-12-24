"الأحوال المدنية" تعرض أول حاسوب بالوكالة قبل 35 عامًا

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قامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، بعرض أول جهاز حاسوب تم استخدامه بالوكالة قبل 35 عامًا.



وأوضحت "الأحوال المدنية"، أن الجهاز هو الأول من الحواسيب الآلية التي أدخلت للوكالة، مبينة أن تاريخه يعود إلى عام 1405هـ، ولما يمثله من لمحة تاريخية تبرز التطور السريع في توظيف التقنيات في خدمة المواطنين والمقيمين، وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات، مؤكدة استخدامه في تسجيل بيانات المواطنين، واستخراج السجل المدني المركزي.





