إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في أوسيم دون إصابات

Advertisements

تمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة أوسيم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أوسيم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.