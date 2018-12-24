نجوم ريفر بليت يحتفلون بكأس ليبرتادوريس في مونيمونتال
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
وكالات
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احتفل ريفر بليت، لدى عودته الليلة الماضية إلى الأرجنتين، بعد مشاركته في مونديال الأندية بالإمارات، بتتويجه ببطولة كأس ليبرتادوريس، مع جمهوره، في ملعب مونيمونتال.
ولدى وصوله إلى مطار أزيزيا، قطع الفريق أكثر من 30 كلم في حافلة حتى معقله للاحتفال بلقب كأس ليبرتادوريس الرابع في تاريخه، وسط أكثر من 60 ألف من مشجعيه.
واصطف نجوم فريق "المليونيرات" على السجادة الحمراء وتلقوا تشجيعا حارا من الجماهير وخاصة اللاعبين إجناسيو سوكو وجونزالو مارتينيز وجوناثان مايداندا ولوكاس براتو وليونرادو بونزيو، إضافة للمدير الفني مارسيلو جاياردو.
وقال جاياردو للجمهور "شكرا لتواجدكم هنا، شكرا لدعمكم لنا، ولتحملنا وتشجيعنا، ولكل الحب الذي تلقيناه منكم خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف "لقد فزنا بالنهائي الأقوى على الإطلاق، لن ننساه أبدا، وسيظل في قلوبنا للأبد، شكرا، أنتم تستحقون ذلك".
وتوج ريفر باللقب على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز في 9 من الشهر الماضي، في ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد، ولم يعد للأرجنتين منذ ذلك الحين بسبب مشاركته في مونديال الأندية بالإمارات، حيث احتل المركز الثالث.
وتوج ريفر باللقب على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز في 9 من الشهر الماضي، في ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد، ولم يعد للأرجنتين منذ ذلك الحين بسبب مشاركته في مونديال الأندية بالإمارات، حيث احتل المركز الثالث.
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