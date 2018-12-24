نجوم ريفر بليت يحتفلون بكأس ليبرتادوريس في مونيمونتال

احتفل ريفر بليت، لدى عودته الليلة الماضية إلى الأرجنتين، بعد مشاركته في مونديال الأندية بالإمارات، بتتويجه ببطولة كأس ليبرتادوريس، مع جمهوره، في ملعب مونيمونتال.





ولدى وصوله إلى مطار أزيزيا، قطع الفريق أكثر من 30 كلم في حافلة حتى معقله للاحتفال بلقب كأس ليبرتادوريس الرابع في تاريخه، وسط أكثر من 60 ألف من مشجعيه.





واصطف نجوم فريق "المليونيرات" على السجادة الحمراء وتلقوا تشجيعا حارا من الجماهير وخاصة اللاعبين إجناسيو سوكو وجونزالو مارتينيز وجوناثان مايداندا ولوكاس براتو وليونرادو بونزيو، إضافة للمدير الفني مارسيلو جاياردو.





وقال جاياردو للجمهور "شكرا لتواجدكم هنا، شكرا لدعمكم لنا، ولتحملنا وتشجيعنا، ولكل الحب الذي تلقيناه منكم خلال السنوات الأخيرة".



