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لافروف: حل قضية التواجد غير الشرعي لأمريكا في سوريا قد يكون صعبا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
لافروف: حل قضية التواجد غير الشرعي لأمريكا في سوريا قد يكون صعبا
لافروف
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وكالات
 
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 24 ديسمبر، أنه قد يكون من الصعب حل قضية التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة في سوريا.

 

وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الصعب حل قضية التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة على الأراضي السورية. إن واشنطن تضع شروطا جديدة باستمرار، تنتهك من خلالها سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على الرغم من أن هذه المبادئ منصوص عليها في القرارات الرئيسية لمجلس الأمن الدولي".

 

وأضاف لافروف "سنرى ما سينتج عنه إعلان الرئيس ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".

 

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