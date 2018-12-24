نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد التفاصيل

عايدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، زوجها الطبيب فادي الهاشم، من خلال صورة نشرتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.





ونشرت نانسي عجرم، صورة جمعتها بزوجها وعلّقت عليها بكلمات مؤثرة جدًا قائلةً: "أنتَ الزوج الذي تتمناه كل امرأة، الأبّ الذي يُحبّه كلّ طفل. عيد ميلاد سعيد صديقي، حبيبي وزوجي".



