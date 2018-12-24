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نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد التفاصيل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:12 ص
نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد التفاصيل
نانسي عجرم وزوجها
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الفجر الفني
 
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 عايدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، زوجها الطبيب فادي الهاشم، من خلال صورة نشرتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نانسي عجرم، صورة جمعتها بزوجها وعلّقت عليها بكلمات مؤثرة جدًا قائلةً: "أنتَ الزوج الذي تتمناه كل امرأة، الأبّ الذي يُحبّه كلّ طفل. عيد ميلاد سعيد صديقي، حبيبي وزوجي".

الجدير ذكره أن نانسي عجرم وزوجها السيد فادي الهاشم ينتظران مولودتهما الثالثة التي ستنضم إلى شقيقتيها ميلا وإيلا في الأسابيع المقبلة.
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