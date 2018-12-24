رئيس الهيئة الوطنية يزور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Advertisements

قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، مساء الأحد، بزيارة لجناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجنادرية، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ونائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف.



وقام الدكتور المحيسن على، بالاطلاع علي تجهيزات ومكونات الجناح وأنماط الرسائل الموجهة للزوار، ووجه معاليه بتكثيف الجهود التوعوية، وتنويع أنشطتها، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الزوار، والاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم، معتبرًا المهرجان فرصة للتواصل مع الأجهزة الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين والمقيمين بوصفهم شركاء الهيئة في حماية النزاهة، وإشاعة مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.



الجدير بالذكر أن جناح نزاهة الجنادرية، يشتمل على عدد من اللوحات الجدارية والتعريفية بأبرز اختصاصات الهيئة، ويتيح الجناح لزائره شاشات العرض الذكية لإطلاعه على تفاصيل أوسع عن ما تقدمه الهيئة من أعمال وإحصاءات بالأرقام، بالإضافة للتعريف عن آلية تقديم البلاغات، وتطبيقها على الأجهزة الذكية، ويتم من خلال الجناح تقديم مبادرات موجهة للشباب والنشء، منها مرسم الطفل.

