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حلا شيحة تحتفل بـ"الكريسماس" (صورة)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:03 ص
حلا شيحة تحتفل بـالكريسماس (صورة)
حلا شيحة
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الفجر الفني
 
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احتفلت الفنانة حلا شيحة، بالكريسماس مع شقيقتيها الفنانة هنا شيحة ورشا شيحة وأولادهما.

ونشرت رشا، صورة لها مع حلا وهنا وأولادها وأولاد هنا خلال احتفالهم في أحد الأماكن العامة، وكان خلفهم شجرة عيد ميلاد كبيرة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "العائلة".

وكانت النجمة حلا شيحة أعلنت خلع الحجاب وعودتها إلى التمثيل مرة أخرى، بعد اعتزالها منذ نحو 11 عامًا والزواج والسفر إلى كندا، وإنجاب 3 أطفال.

حلا شيحة تحتفل بـ"الكريسماس" (صورة)
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