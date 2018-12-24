"الإسكان" تزف بشرى سارة بشأن القروض السكنية للعسكريين





زفَّت وزارة الإسكان بشرى جديدة للمستفيدين من مبادرة القروض السكنية للعسكريين، وذلك بعد نحو شهر من إطلاق المبادرة.





وأكدت الوزارة، أنه يحق للعسكريين الاستفادة من المبادرة رغم وجود التزامات مالية وقروض مستحقة عليهم.





وتلقى الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر” تساؤلاً قال فيه أحد العسكريين: "قالوا ما نعطيك ٥٠٠ لأن عليك قرضاً، نعطيك ٢٠٠ ألف وإذا خلصت اذهب لوزارة الإسكان يعطوك ١٤٠ ألفاً كاش".





وأضاف: "وزارة الإسكان قالوا لا يحق الحصول على ٥٠٠ ألف إلا إذا سددت مبلغ القرض، ولو ما سددت بيعطوني ٢٠٠ ألف +١٤٠ من الإسكان = 340 ألفاً.. من وين بحصل مسكن بهذا المبلغ؟".





ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان بقوله: "التزاماتك المالية لا تعيق التخصيص لك من الوزارة، ولكن في حال تم التخصيص لك، وتم تحويلك للممول، فالممول قد يرفض تمويلك لوجود التزامات مالية، كما نرجو منك التفاوض مع الممول الذي يناسبك".





وفي منتصف نوفمبر الماضي أطلقت مبادرة القروض السكنية للعسكريين، بإضافة قرض حسن ميسر السداد إلى القرض الأساسي، لتسهيل امتلاك البيت الأول، وذلك خلال مؤتمر برنامج سكني لدفعته الحادية عشرة.



