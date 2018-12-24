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الأسطورة فيرجسون يعود إلى مانشستر يونايتد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:53 ص
الأسطورة فيرجسون يعود إلى مانشستر يونايتد
فيرجسون
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، سيعود للعمل مع النادي مرة أخرى.

وأكدت صحيفة ذا صن، أن فيرجسون، سيتولى منصب المستشار الفني للفريق الأول لليونايتد، كما أنه ساهم في تعيين سولسكاير كمدرب للشياطين، خلفا للبرتغالي مورينيو.

وأضافت الصحيفة أن سولسكاير يسعى للتواصل بانتظام مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد، وهذا ما لم يفعله البرتغالي مورينيو طوال فترة تدريبه للشياطين الحمر.

وتابعت الصحيفة أن فيرجسون، ساهم في إعادة مساعده السابق مايك فيلان، للعمل كمساعد لسولسكاير.

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