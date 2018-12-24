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أسعار الحديد اليوم الاثنين 24 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:42 ص
أسعار الحديد اليوم الاثنين 24 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الحديد في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انخفاض ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و100 جنيهًا، وشركة حديد المصريين 12 ألف و150 جنيها، وشركة حديد بشاي 12 ألف و50 جنيها، وشركة حديد العتال 12 ألف و50 جنيها.

وفي شركة حديد الجارحي 12 ألف و50 جنيها، وشركة حديد السويس للصلب 12 ألف و50 جنيها، وشركة حديد المركبي 12 ألف، وشركة حديد طنطا للصلب 11 ألف و800 جنيها، وشركة حديد الجيوشي 12 ألف جنيها، وشركة حديد بيانكو 11 ألف و750 جنيها، وشركة قوطة للصلب 11 ألف 800 جنيها للطن.
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