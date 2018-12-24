أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 24 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

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شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انخفاض في أسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة أسمنت العريش 850 جنيها للطن، والسويس للاسمنت 840 جنيها للطن، واسمنت وادي النيل المصرية 950 جنيها للطن، وشركة أسمنت أسيوط 840 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 835 جنيها.



وسجل متوسط سعر الطن بالشركة العربية للأسمنت 835 جنيهات، “أسمنت حلوان" 830 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 730 جنيها للطن.



كما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 880 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 800 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 820 جنيها.

