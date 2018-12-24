عبد المنعم وحبيب: مصر قادرة على تنظيم أمم إفريقيا 2019

أكد عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل.





وأوضح عبد المنعم في حواره مع الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن شعب مصر واع، وسوف يتعامل مع الحدث بكل حكمة مشيرًا إلى أنه لايخشي حدوث أى أعمال شغب من المصريين في حال وقوع الاختيار على مصر.





وأضاف أن الأجهزة الأمنية بالاتفاق مع الاتحاد الغفريقي ستقوم بتحديد 70% من سعة الاستاد لدخول الجماهير في المباريات".





فيما قال المهندس شريف حبيب، رئيس لجنة المنشآت اليراضية والملاعب ببطولة الأمم الإفريقية 2006: "نعم تستطيع مصر تنظيم بطولة الأمم الإفريقية ، المقرر لها العام المقبل، بفضل البنية التحتية والمنشأت الرياضية"





وتابع شريف حبيب أن البنية التحتية والمنشآت الرياضية الموجودة أفضل من 2006، مثل استاد برج العرب فالمصريون يجيدون العمل تحت ضغطـ ويظهرون في المواقف الصعبة.





مسؤول سابق بالكاف يفجر مفاجأة عن استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا 2019









أكد عمرو شاهين مدير إدارة التسويق السابق بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019.





وقال "شاهين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019".





وأضاف: " استضافة جنوب إفريقيا لبطولة أمم إفريقيا 2019 لن تكون سهلة، خاصة وأن لا يوجد هناك تناغم وتنسيق بين الحكومة وباقي القطاعات، بعكس الترابط والدعم الموجود من جانب الحكومة المصرية لملف تنظيم البطولة القارية".





وتابع: " مصر الدولة الوحيدة القادرة على استضافة بطولة قارية تضم 24 منتخبًا".





وواصل: " الملاعب في مصر أكثر من ممتازة، كما أن الاستعانة بشركة "استادات" سوف يساعد كثيرًا على تغيير الأوضاع داخل مصر بخصوص الملاعب".





وأردف: " الاتحاد المصري بخبرة مسؤوليه في إتحاد الكرة أجبر الاتحاد الإفريقي علي اللجوء له لمساعدته والاستعانة بهذه الخبرات ومن هنا أصبحنا نحقق الكثير من المكاسب".





أما بخصوص تسويق البطولة والأرباح المتوقعة قال: " الإتحاد الإفريقي قرر زيادة عدد منتخبات بطولة أمم إفريقيا ولكنه لم يزيد عدد الرعاة، وذلك لن يساعدة على تحقيق مكاسب ومداخيل إضافية كما يعتقد البعض".





وأتم: " تسويق بطولة إفريقية أمر صعب للغاية، والإتحاد الإفريقي لن يحقق طفرة في المداخيل والمكاسب المتوقعة من بطولة أمم إفريقيا 2019".







