جريمة مروعة.. زوج يقتل زوجته وطفلتيه بسبب "هدية الفالنتين" (فيديو)



وقال تقرير عرضه البرنامج، إن الزوج اعترف بأنه أثناء تواجده بمسكنه في البستاتين، وقعت مشادة بينهما بسبب "هدية الفالنتين"، بعد أن اشترت له "بنطلونين" كهدية، فقرر التخلص منها بعد أن تسببت في حبسه أكثر من مرة بسبب محاضر التعدي التي كانت تحررها ضده، فسدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة، ثم أكمل على ابنتيه.



وأشار التقرير إلى أن محكمة جنايات القاهرة، حكمت المتهم بإحاله أوراقه للمفتي لأخذ الرأي في إعدامه.



وقالت خديجة هاشم، والدة الضحية، إن الزوج تشاجر معها بسبب شراء البنطلونين، وسألها: من أين أتيتي بالمال"، فأخبرته أن طفلتيها كانتا لديهما حصالة بها 400 جنيه، واشترت له بنطلونين بـ300 جنيه، وأعطته 100 جنيه الباقية، لاسترضائه بسبب الخلافات الموجودة بينهما.



ولفتت إلى أن الطفلتين كانتا عند جدتهما، وبعد أن قتل والدتهما ذهب لأخذ الطفلتين، وقال لجدتهما إن والدتهما في انتظارهما، وأخذهما وقتلهما في المنزل، وهم في سن 3 و4 سنوات.



وقال والد الضحية، إن الزوج قتل ابنته بثلاثة طعنات في البطن، وعندما قاومته، ذبحها من رقبتها، ثم غسل نفسه وذهب إلى المقهى وشرب قهوة، وبعدها ذهب إلى أسرة والدة الضحية وأخذ الطفلتين، وذبح الصغيرة في البداية لأنه كان يحبها أولا، وعندما شاهدت الطفلة الكبرى ما حدث، دخلت غرفتها واختبأت أسفل "البطانية"، فذهب وراءها ورفع الغطاء وقتلها، ثم ذهب وسلم نفسه للشرطة.



وقال البائع الذي باع للضحية "البنطلونين": "جاءت في يوم عيد الحب واشترت مني بنطلونين، عشان جوزها، بـ300 جنيه، ولكن في المساء عادت وأعادت البنطلونين، وقالت زوجي زعق عليهم، وعايزة الفلوس"، مضيفا: "عرفت تاني يوم انها اتقتلت".

عرض برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، قصة ذبح سائق لزوجته وطفلتيه بسبب "هدية الفالنتين".