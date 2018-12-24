عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281 قتيل

ارفعت حصيلة قتلى موجة التسونامي التى تسبب بها نشاط بركاني في إندونيسيا إ لى 281 ضحية.

وأكدت هيئة مكافحة الكوارث الوطنية فى أندونيسا الإثنين، هناك أكثر من ألف جريح، فى الوقت الذى تتكثف فيه الجهود للبحث عن ناجين.

يذكر أن تسونامي ضرب قبيل فجر أمس الأحد، الشواطئ حول سونداي سراوند في إندونيسيا.





وتعرضت إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004، لزلزال تحت البحر كان مركزه على مسافة من الساحل الغربي لجزيرة "سومطرة"، وتسبب زلزال تسونامي البوكسينج داي في حدوث موجات مد مدمرة على طول سواحل اليابسة المطلة على المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا، وإغراق المناطق الساحلية بسبب ارتفاع الموجات لمدى كبير جدا وصل إلى 35 مترا، وتعتبر هذا الحادثة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في التاريخ.



