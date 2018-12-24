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اليوم.. مطران المارون الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الظاهر

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:26 ص
اليوم.. مطران المارون الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الظاهر
الأنبا جورج شيحان
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حازم رفعت
 
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يترأس الأنبا جورج شيحان، مطران الأقباط المارونيين  للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف للأقباط المارون الكاثوليك بالظاهر.

ويشارك مراسم قداس العيد لفيف من مجمع كهنة الكاتدرائية، وبحضور السفير اللبناني لدى جمهورية مصر العربية، علي الحلبي، فضلا عن مندوب عن رئيس الجمهورية، ولفيف من أقباط المنطقة.

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