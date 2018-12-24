نجمة شهيرة تعلن براءة زوجها من هذه التهمة!





بعد الجدل الكبير والاتهامات التي وجهت له، اعلنت الفنانة هيا الشعيبي ان زوجها هاني الطباخ بريء من كل التهم الموجهة إليه.

وتباهت الفنانة الكويتية بهذا الامر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "سناب شات" واكدت من خلاله ان زوجها بريء من كل التهم الموجهة إليه من إحدى شركات الإنتاج التي على خلاف معه.





وعبرت عن حبها الكبير له من خلال كلماتها التي تمنت ان يبقيا معًا دون مشاكل وانهت حديثها بعبارة "احبك".

من جهة ثانية، بدأت الشعيبي تتحضر لتصوير مشاهدها في مسلسل "سواها البخت"، وهو من اخراج حسين أبل، وتأليف محمد الكندري، ويضم عددا كبيرا من الممثلين من بينهم أحمد العونان، ومحمد الصيرفي، وبدور عبدالله، وهدى حمدان، وفهد البناي، وشيلاء سبت.





وقبل يومين كشفت الشعيبي كواليس مشهد ضرب الفنان ناصر القصبي، في المطعم ضمن حلقة "المعنف" في مسلسل "سيلفي"، حيث لعبت فيها دور المرأة القوية التي دائما ما تعنف زوجها.

وقالت "هيا" في مقابلة تلفزيونية لبرنامج "ع السيف" والمذاع على قناة ايه تي في الكويتية: "مشهد طق (ضرب) ناصر القصبي في المطعم، كان حقيقيًا، حيث كان المشهد في البداية عادياً مما دفع "القصبي" لأن يطلب مني أن أضربه بشكل أكثر قوة، فقلت له لا أقدر لأن قلبي يعورني، ولكني في النهاية ضربته".

مضيفة: "قمنا بإعادته أكثر من ٧ مرات بسبب الضحك، وأنا إذا المشهد فيه طق (ضرب) وحكي أحاول أن أخفي الضحكة ما أقدر أمسك نفسي".

وتابعت: "أنا بعتذر للاستاذ ناصر القصبي والمشهد هذا بالذات انسحب من الحلقة وحقق أعلى نسبة مشاهدة وصل إلى 3 و4 ملايين وحتى الكومبارس ضربتهم بشكل حقيقي".

الجدير بالذكر أن الفنانة هيا الشعيبي انتهت حديثا من تصوير مشاهدها في عملين دراميين، الأول مسلسل كوميدي بعنوان "سواها البخت"، من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل والثاني مسلسل " وما أدراك ما أمي" من تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي.