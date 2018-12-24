مقرر "القومي للسكان": أفكار جماعة الإخوان ضد تنظيم الأسرة



وكشف "حسن"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ عام 2011، وحتى عام 2014، لم يتحدث أحد عن الزيادة السكانية، حتى فوجئ الجميع بارتفاع معدل الإنجاب من 3 إلى 3.5، ثم بدأ الحديث مرة أخرى عن الزيادة السكانية بدءا من 2015.



وتابع مقرر المجلس القومى للسكان، أن مصر وضعت خطة استراتيجية مدتها خمسة سنوات، وتهدف إلى أن يصل عدد سكان مصر في 2030 إلى 111 مليون شخص، وإذا لم نسير عليها بشكل جيد سوف يصل العدد إلى 119 مليون، أي أن هذه الاستراتيجية توفر 8 مليون من المواليد الجدد.



وشدد على أنه كلما زاد عدد المواليد للسيدة، فإن احتمالية وفاتها أثناء الولادة أعلى، والسيدة التي تلد أكثر من 4 أطفال احتمالية وفاتها أعلى بكثير من التي تلد مرتين أو مرة.



كان الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وأشار إلى أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.



وشدد على أن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28% عام 2015.وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% فى أربعة محافظات هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، إن جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها تعارض فكرة تنظيم الأسرة، وختان الإناث الذي حدث فيه ردة أيضا.