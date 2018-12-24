وزير التعليم: "مفيش علمي وأدبي في النظام الجديد" (فيديو)



وأضاف "شوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنه تم عمل دليل أيضا لأولياء الأمور ليتابعوا ماذا يدرس أبنائهم في المدرسة.



وتابع الوزير، أنهم اتفقوا مع الناشرين أن يؤلفوا دليلًا لولي الأمر لكي يفهم ماذا يفعل الطفل، ويناقشونه فيه، موضحا أنه حتى الآن يطبعون كتب "التيرم الثاني".



وأكد، على أنه سيتم تأليف كتب النظام الجديد على مدى 12 سنة، وكل عام سيتم عمل منهج جديد بدءًا من رياض الأطفال التي بدأت هذا العام.



ولفت إلى أن المرحلة الإبتدائية ستكون بنظام الباقة المجمعة ومعها كتاب الدين واللغة العربية، أما المرحلة الإعداية فسيكون متاحًا للطفل أن يختار شيئا يحبه، حيث سيختار مادة في الصف الأول الإعدادي، ومادة في الصف الثاني الإعدادي، ومادة ومشروع في الصف الثالث الإعدادي.



وشدد على أن الدفعة الموجودة في الصف الأول الابتدائي حاليا عندما تصل للثانوية سوف يكون لديهم أربعة مواد إجبارية وأربعة اختيارية، وسيختار مواد لم تكن متوفرة من قبل مثل لغات البرمجة والروبوت، والتصميم، وعلم النفس، والعلاقات الدولية، والتربية الشخصية، و"مفيش علمي وأدبي خالص"، مشددًا على أن الموجودين حاليا في الثانوية العامة لن ينطبق عليهم ذلك.



وأوضح أنه لكي يلتحق الطالب بكلية الطب (في النظام الجديد) سوف يُطلب منه دراسة مواد معينة، مشيرا إلى أنه سيكون بعد 12 عاما، متمكن من اللغة الأم وهي العربية، بالإضافة إلى لغتين أو ثلاثة.



كان وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن المنظومة التعليمية الجديدة، والتي التحق بها 2.5 مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وهى مشروع لبناء جيل مصرى مختلف تماما.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن أول 6 سنوات في الدراسة يكون في المنهج كتابين دليلين للمعلم، ويوضح في كل درس المهارات والأنشطة التي سيفعلها الطفل في الحصة الدراسية.