ترتيب الأفلام في شباك تذاكر السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد "أكوا مان" إيرادات السينما الأمريكية في مطلع الأسبوع محققا 67 مليون دولار.

الفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد "عودة ماري بوبينز" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار. والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.

واحتل فيلم الخيال العلمي الجديد "بامبلبي"، المركز الثالث بإيرادات بلغت 21 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيس نايت وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس" من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 17 مليون دولار.

أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.

وتراجع فيلم الحركة "المهرب" من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10 مليون دولار.

والفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.

وبالعودة لفيلم (ماري بوبينز ريترنز) يقول طاقم التمثيل إن عودة المربية المحبوبة للشاشة الفضية تجلب بعض السحر للعالم في أوقات مضطربة.





وشهدت العاصمة البريطانية لندن ليل الأربعاء الماضي العرض الأول للفيلم الذي كان كثيرون يترقبونه بشغف.





وبعد أكثر من 50 عاما على أداء الممثلة جولي أندروز لدور المربية التي تجمع بين الصرامة والحنان، والذي نالت به حب الأطفال والكبار في جميع أنحاء العالم، تجسد الممثلة البريطانية إميلي بلانت الشخصية في الفيلم الذي يدور حول عودة المربية لتزور مايكل وجين بانكس، اللذين أصبحا بالغين، في وقت يحتاجان فيه بشدة ليد العون.





ورغم الطقس البارد، ازدهرت أشجار الكرز خارج قاعة ألبرت الملكية على جانبي سلم مؤد لنسخة من منزل أسرة بانكس.





وقادت بلانت طاقم التمثيل على السجادة الزرقاء بعد ساعات من نيلها ترشيحا جديدا عن الدور المقتبس من سلسلة كتب ألفها بي.إل ترافرز.





وقالت بلانت عن الشخصية ”إنها تتسم بأهمية ومغزى كبير للناس حول العالم عندما تبدو الأمور هشة. وهي تتمتع بقدرة هائلة على التأليف بين القلوب“.





وأضافت أنها لم تتحدث مؤخرا مع أندروز التي فازت بجائزة الأوسكار عن أدائها في فيلم (ماري بوبينز) عام 1964، لكنها علمت أن أندروز شاهدت الفيلم الجديد.





وقالت بلانت، التي تغني في الفيلم مثل أندروز، ”سمعت أنها شاهدت الفيلم وأحبته وهذا يعني الكثير لنا“.