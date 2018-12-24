هيفاء وهبي تتألق في حفل الكريسماس باطلالة عالمية بمصر الجديدة (صور)





تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مساء أمس الأحد، خلال أحيائها لحفلها الثاني بمصر احتفالا بـ"الكريسماس" بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع وذلك داخل أحد فنادق مصر الجديدة.





يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أحيت قبل يومين واحدة من أقوي سهرات "الكريسماس" التي تميزت بأجواء العالمية من حيث أغانيها الاستعراضية المنوعة التي قدمتها مرتدية سواريه مثير خطف الأنظار من بيت أزياء "جاسميكو" وصاحبها خلال فقرتها dancers من الأرجنتين والبرازيل ولاعبي fire works ، بالإضافة إلي الحضور من مختلف الجنسيات العربية وأبناء الجاليات اليونانية والفرنسية والإيطالية ممن اعتبروا إطلالتها لا تقل عن نظيراتها بأمريكا بيونسيه وجينفر لوبينز.





أقيم الحفل داخل فندق ريدسون بالإسكندرية وتميز بالعديد من عوامل الإبهار من بداية من ظهور هيفاء علي خشبة المسرح من بوابة تحمل لافتة " let's dance " او "يلا نرقص" وعقب الأغنية الأولى حرصت علي تحية الجمهور، وأعربت عن سعادتها بتواجدها بعروس البحر المتوسط بلد الفنون.





وقدمت هيفاء عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" ،"هفضل" "واحشني" ،" ست البنات" و"صباحوا ورد" .. وغيرها ممن طالب بها محبيها علي مدي قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الرقص وصيحات وهتافات الإعجاب.





وتميز الحفل بأجواء البهجة والرومانسية بالإضافة إلى التنظيم والإخراج المبهر على غرار سهرات اللايف العالمية ونال رضا هيفاء التي كانت في أفضل حالاتها لذا حرصت علي توجيه الشكر لمنظما الحفل تامر عبد المنعم "pmg" ومصطفى أبو دشيش "mostiic" وإضاءة وled screens إيهاب أبو السعود وصوت احمد منسي وتصميم المسرح لعلاء اندلس وبرمجة إضاءة وليزر جون وليم واخرج سعيد مطاوع.























