نائب محافظ القاهرة: منظومة نظافة جديدة بعد خروج الشركات الأجنبية



وتابع "صابر"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المنظومة الجديدة تعتمد على الجمع السكني من المنازل، أي أن هناك عودة للطريقة القديمة ولكن بأساليب أحدث، مشددًا على أن أي قصور يتم فيه اتخاذ الإجراءات المناسبة.



ولفت نائب محافظ القاهرة، إلى أن الأحياء التي يغلب عليها الطابع الشعبي يوجد بها بعض المشاكل مثل الإشغالات، ويتم تكثيف الحملات لإزالتها، وأيضا مشاكل الباعة الجائلين الذين بدأوا في إيجاد أسواق وبديل لهم، لأن موضوع الحملات ضدهم لم تأتي بنتيجة.



وأوضح أن المنطقة الشرقية بها 9 أحياء، يقطنهم أكثر من 4 مليون مواطن، وتضم أحياء راقية مثل مصر الجديدة والنزهة، وبعض أجزاء من شرق مدينة نصر، وأيضا أحياء شعبية مثل المطرية وعين شمس، والمرج.



وعن حادثة سقوط سور مدرسة بالمرج، أكد "صابر"، أن هذه مدرسة خاصة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الموقف، وهو الآن في النيابة العامة تحقق فيه، وتم إيقاف الدراسة فيها بشكل مؤقت لحين الاطمئنان على سلامة المنشآت، مشددا على كل الجهات انتقلت لموقع الحادث.



وأشار إلى أنه تم إيقاف المسئول عن النظافة في منطقة المرج، لأن المحافظ كان في جولة، ورآى بعض الأماكن الغير نظيفة، فتم إيقافه، مشددًا على أن مثل هذه الأمور لابد أن تتخذ بحزم.

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: إننا أمام منظومة نظافة جديدة بعد خروج الشركات الأجنبية، والتي بدأت تخرج من الأحياء تباعًا، موضحا أن هناك بدائل لها، مثل دخول هيئة النظافة في العمل.