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عاجل.. قوات الاحتلال تطلق النار على مسلحين في الجولان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:14 ص
عاجل.. قوات الاحتلال تطلق النار على مسلحين في الجولان
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم الإثنين، إن عناصر في الجيش قاموا بإطلاق النار باتجاه مسلحين من الأراضي السورية.

وأضاف البيان، أن المسلحين حاولوا اجتياز الخط الفاصل بين الأراضي السورية، والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الجولان.

وتابع أنه لم تقع أي إصابات من جانب الجيش الإسرائيلي، ولم يعبر المسلحون السياج الأمني والتسلل الى الأراضي الإسرائيلية.


المزيد عن: مسلحين قوات الاحتلال الإسرائيلي سوريا الجولان إطلاق نار إسرائيل
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