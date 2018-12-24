حريق أسفل مسجد الفكهاني الأثري في الغورية

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية، إن حريق نشب في بعض محلات الأقمشة الموجودة أسفل مسجد الفكهاني بمنطقة الغورية نتيجة لماس كهربائي.





وأوضح أن ألسنة اللهب طالت الشبابيك الموجودة أعلى هذه المحلات وهي شبابيك غير أثرية حيث تم تركيبها حديثا خلال أعمال ترميم سابقة للمسجد في التسعينيات، مؤكدًا أن النيران لم تطل أية عناصر أثرية للمسجد، كما توجهت على الفور أربعة سيارات إطفاء واستطاعت إخماد الحريق تمامًا.





وأشار محمد عبد العزيز المشرف العام على القاهرة التاريخية، أن فريق من إدارة الإنقاذ السريع وإدارة الأزمات بوزارة الآثار وإدارة القاهرة التاريخية توجه على الفور للتدخل العاجل لتأمين وحماية العناصر الأثرية بالمسجد وخاصة الباب الفاطمي الموجود بالواجهة الرئيسية، التي لم تطلها جميعها النار علي الإطلاق.





وأوضح أن فريق المرممين الذي توجه علي الفور إلى المسجد للمعاينة أكدوا مبدئيًا السلامة الإنشائية للمسجد وجميع عناصرة الاثرية والمعمارية.





وأشار عبدالعزيز، إلى أن هذه المحلات موجوده بالمخالفة القانونية وقد قام تفتيش الآثار المختص بمنطقة الأزهر بتحرير العديد من المحاضر ضدها لإزالة المخالفات والتعديات حرصًا على سلامة المسجد وأنه قد تم التواصل مع قطاع المشروعات لإيفاد فريق عمل من المهندسين والمرممين لاعداد تقرير نهائي بالحالة ووضع أنسب الحلول لمعالجة التلفيات وأثار الحريق بواجهة المسجد.