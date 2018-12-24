يوفنتوس يغري نجم أرسنال
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 03:07 ص
الفجر الرياضي
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يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من ضم آرون رامسي لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" عن أن يوفنتوس يغري آرون رامسي براتب 10 مليون يورو سنوياً من أجل اللعب لبطل الدوري الإيطالي.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يكرر موقف إيمري تشان حينما أقنعه بالرحيل عن ليفربول واللعب إليه دون أن يحصل الريدز على مقابل من الصفقة.
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